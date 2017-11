Deutschland nicht unter den zehn am besten vernetzten Ländern

Zwar verbessert man sich zum Vorjahr, aber Deutschland gehört weiterhin nicht zu Top Ten. Dies geht aus einem an diesem Dienstag veröffentlichten UN-Ranking hervor.



Deutschland hat sich in dem UN-Ranking der am besten vernetzten Gesellschaften der Welt in diesem Jahr um einen Platz verbessert, schafft aber nicht die Top Ten. Gemessen an der Zahl der Telefon- und Mobilverträge und Internetnutzer sowie Indikatoren zum Bildungsniveau erreichte Deutschland Platz 12, nach Platz 13 im vergangenen Jahr.



Sieger ist Island vor Südkorea, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) hervorgeht. Die beiden Länder tauschten die Plätze an der Spitze.