"Deutschland spricht" - Das große Treffen der Andersdenkenden

Die Meinungen anderer auszuhalten ist oft schwierig, vor allem, wenn sie deutlich von der eigenen abweichen. Genau das will "Deutschland spricht" erreichen: ein Aufeinandertreffen von Andersdenkenden, die miteinander reden, statt aufeinander einzuschlagen.



Von Köln bis Chemnitz und von Sylt bis Sonthofen haben am Sonntag Tausende zu zweit über strittige Themen diskutiert. Allein 100 Teilnehmer der Aktion "Deutschland spricht" trafen sich bei der zentralen Veranstaltung in Berlin, um einem politisch Andersdenkenden zuzuhören und ihm die Meinung zu sagen. Viel zu oft sei es in Deutschland anders, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hatte: "Deutschland spricht nicht, Deutschland brüllt."