Deutschland vs. Island: Frauenfußball beim ZDF

Wenn die deutschen Fußballdamen gegen Island ran müssen, lässt sich das ZDF die Partie nicht entgehen. Der Sender überträgt das Spiel live.



Die Begeisterung für das Fußball der Damen hat in den vergangenen Jahren zugelegt, was insbesondere den Erfolgen des DFB-Teams geschuldet ist. Die Damen dürfen auch dieses Mal wieder stolz auf sich sein. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft führt derzeit in der WM-Qualifikationsgruppe 5 mit sechs Punkten und einem Stand von 7:0 Toren. Äußerst aussichtsreich gestaltet sich somit auch die Partie gegen Island.