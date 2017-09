"Deutschland86": Dreh für neues Amazon Original begonnen

Nach dem Erfolg der preisgekrönten Serie "Deutschland83" haben nun die Dreharbeiten für das inzwischen dritte deutsche Amazon Original begonnen. Nächstes Jahr soll es beim On-Demand-Dienst Prime Video auf Abruf stehen.



Getestet wurde es mit "You Are Wanted", weiter ging es mit der neuen Staffel von "Pastewka" - "Deutschland86" ist bereits die dritte deutschsprachige Produktion des Online-Riesen Amazon. Die sogenannten "Amazon Originals" sind exklusiv bei dem eigenen Streamingdienst Prime Video verfügbar, in diese Liste reiht sich nächstes Jahr dann auch diese Serie ein.