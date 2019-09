"Deutschland89": Amazon setzt 2020 die Deutschlandreihe fort

Amazon hat bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten für die dritte Staffel "Deutschland89" in Berlin und Umgebung begonnen haben. Nach "Deutschland86" handelt es sich dabei zum zweiten Mal um ein Amazon Original.



Die neue Staffel beginnt mit der Öffnung der Berliner Mauer und den ersten Tagen im wiedervereinigten Deutschland. Im nächsten Jahr sollen dann die acht Folgen bei Prime Video zu sehen sein.