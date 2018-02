Deutschlandfunk Nova sendet auch aus Berlin

Ein zweites Standbein kann nicht schaden - hat man sich wohl auch bei Deutschlandfunk Nova gedacht. Ab März wird auch aus Berlin gesendet. Mit einher damit gehen auch Änderungen im Programm.



Deutschlandfunk Nova sendet ab 1. März auch aus Berlin. So wird es künftig montags bis freitags von 21 Uhr bis Mitternacht die neue Sendung "Ab 21 - Willkommen im Nova-Club" geben, wie Deutschlandradio am Dienstag mitteilte. Geplant sind Gespräche, Reportagen und ein kurzer Draht zum Publikum. Das digitale Programm wurde bisher weitgehend in Köln produziert.