Deutschlandfunk lässt Hörer das Grundgesetz kommentieren

Die deutsche Verfassung wird am 23. Mai 70 Jahre alt. Der Deutschlandfunk fragt aus diesem Anlass Hörerinnen und Hörer nach ihrer Meinung zum Grundgesetz.



Bis zum Jubiläumstag sind ab Freitag, den 15. März, passenderweise exakt 70 Beiträge zur Höreraktion "Mein Grundgesetz. Meine Meinung" geplant, die auch online veröffentlicht werden sollen. Darin geht es darum, welche Artikel ihnen besonders wichtig sind, welche Passagen in ihrem Leben bereits eine Rolle gespielt haben oder bei welchen sie Diskussionsbedarf sehen, wie der Sender am Montag mitteilte.