Deutschlandpremiere: "Queen of the South"

DMAX sichert sich mit der Deutschlandpremiere von "Queen of the South" ein Serienhighlight, in dem sich alles um Drogen, Macht und Gewalt dreht.



Die Prämisse von "Queen of the South" ist simpel: Alles dreht sich um Drogen, Macht und Gewalt. Damit allerdings konnte das Drama die Kritiker und auch DMAX überzeugen. Der Sender hat sich schließlich die deutsche Erstausstrahlung der Serie gesichert, in der die Brasilianerin Alice Brage die Hauptrolle der Teresa Mendoza einnimmt.