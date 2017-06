Deutschlandpremiere bei ProSieben Fun: 4. Runde für "Mom"

Mit einer Doppelfolge feiert ProSieben Fun im Juli den Staffelauftakt von "Mom". Die vierte Runde der Comedy-Serie ist damit eine Deutschlandpremiere bei dem Pay-TV-Sender.



Die US-Sitcom "Mom" geht mit einer neuen Staffel und 22 Episoden in Runde vier. Der Bezahlsender zeigt die Serie um die Charaktere Christy und Bonnie als Deutschlandpremiere, wie ProSieben Fun heute selbst verkündet.