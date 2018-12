Deutschlandpremiere bei Welt und N24: "China von oben"

"China von oben: Land der Superlative" zeigt das Land im fernen Osten in seinem mythischen und zugleich modernen und mächtigen Ausmaß. Die Dokumentation läuft in deutscher Erstausstrahlung bei Welt und N24 Doku.



Die zweiteilige Dokumentation, die Welt und N24 Doku am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigen, dreht sich um das sagenumwobene China. In "China von oben: Land der Superlative" wird das "Reich der Mitte" in beeindruckenden Bildern gezeigt.