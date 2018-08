Deutschlandpremiere für zweite Staffel "Snatch"

Die zweite Staffel der Serienadaption und Sony-Eigenproduktion “Snatch“ kommt nach Deutschland.



Die US-amerikanische Fernsehserie "Snatch" läuft in den USA seit Mai 2017 bei der Streamingplattform Crackle. Die Sony Eigenproduktion basiert lose auf dem gleichnamigen Guy-Ritchie-Film "Snatch – Schweine und Diamanten". Der durch seine Rolle als Ron Weasly aus den "Harry Potter"-Filmen bekannte Rupert Grint spielt in der Serien-Adaption eine Hauptrolle und fungiert gleichzeitig als ausführender Produzent.