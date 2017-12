Deutschlandradio-Intendant: Streit mit Verlagen selbst lösen

Welche Online-Beiträge der Öffentlich-Rechtlichen sind presseähnlich, welche sind es nicht? Stefan Raue plädiert dafür, dass Verlage und Sender vernünftig miteinander reden.



Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue plädiert dafür, dass Verlage und öffentlich-rechtliche Sender ihren Streit über Online-Aktivitäten selbst beilegen. "Was mich total daran stört ist, dass wir das Problem den Juristen und der Politik überlassen", sagte Raue am Donnerstagabend in Berlin.



"Wir müssen ein Forum dafür finden, dass wir ohne Bodyguards und Rechtsanwälte in ein Vermittlungsgespräch kommen. Anders wird es nicht gehen." Insbesondere Zeitungsverlage und die Öffentlich-Rechtlichen sind seit Langem uneins darüber, was die Sender im Internet dürfen. Mehrfach hat es dazu bereits rechtliche Auseinandersetzungen gegeben.