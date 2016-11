Deutschlandradio: Intendant bestätigt Rücktritt 2017

Das Deutschlandradio muss sich Mitte 2017 einen neuen Intendanten suchen. Der bisherige Amtsinhaber Willi Steul bestätigte seinen Rücktritt zum Mai kommenden Jahres. Als Grund gibt der Intendant den zunehmenden Druck auf den Rundfunk an.



Das Jahr 2017 wird beim öffentlich-rechtlichen Hörfunk einige Veränderungen bringen. Nach neuen Namen für zwei Sender wird das Deutschlandradio auch einen neuen Intendanten finden müssen. Worüber bereits im Oktober spekuliert wurde, wurde nun von Willi Steul bestätigt: Der bisherige Amtsinhaber wird im Mai des kommenden Jahres seine Position freiwillig räumen.