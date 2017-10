Deutschlandradio-Intendant will gemeinsamen Umstieg mit Privaten

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue reicht den privaten Radiosendern die Hand - Er will beim Ausbau von DABplus mit der Konkurrenz an einem Strang ziehen.



Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue will sich gemeinsam mit den Privaten auf den Weg in die Digitalisierung des Hörfunks machen. "Es muss unser aller Interesse sein, die technische Reichweite zu erhöhen – über UKW und über DABplus", so Raue am Mittwoch in einer Mitteilung.



"Denn die Beitragszahler erwarten zu Recht, dass sie unser Angebot überall nutzen können." Der Deutschlandfunk könne laut Raue aber wegen der schlechten UKW-Abdeckung nur von rund 80 Prozent der Bevölkerung empfangen werden, Deutschlandfunk Kultur sogar nur von etwa 64 Prozent.