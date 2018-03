"Deutschlandradio muss verständlicher und relevanter werden"

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue sieht seinen Arbeitgeber in der Verantwortung: "Das Programm muss näher an Hörer und Nutzer rücken", fordert er gegenüber der "Süddeustchen Zeitung".



Seit sechs Monaten arbeitet der Wuppertaler als Intendant bei Deutschland-Radio. Stefan Raue, der als trimedialer Chefredakteur beim MDR arbeitete, seine Karriere bei der Deutschen Welle startete, für das ZDF tätig war und die Position des stellvertretenden Leiters der "Heute"-Redaktion inne hatte, ist ein erfahrener Journalist. Ein Portrait in der "Süddeutschen Zeitung" macht deutlich: Raue hat für und mit seinem neuen Arbeitgeber Großes vor.