Deutschlandradio startet neues Hörerprojekt "Denkfabrik"

Beim Deutschlandradio sollen die Themen "70 Jahre Grundgesetz" und "Klimawandel" im kommenden Jahr eine besondere Rolle spielen.



Die drei Deutschlandradio-Programme (Anm.: Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova) sollen sich im Rahmen einer "Denkfabrik" mit großen Fragen der Zeit beschäftigen. Intendant Stefan Raue hatte im Frühjahr 2018 dazu aufgerufen, entsprechende Vorschläge einzureichen.