25 Jahre ist es nun bald her, dass aus dem Deutschlandfunk, RIAS und Teilen von Stimme der DDR und Radio DDR 2 das Deutschlandradio entstand. Aktuell kommt die Sendeanstalt mit einem Rundfunksbeitrags-Anteil von nur 50 Cent für ihr Programm aus.



Deutschlandradio wird 25 Jahre alt: Offizieller Start für das bundesweite Hörfunkangebot war am 1. Januar 1994. Im Sommer zuvor hatten Bund und Länder die Schaffung einer entsprechenden Körperschaft des öffentlichen Rechts vereinbart.



Damit kamen der bereits 1962 in Köln gegründete Deutschlandfunk, der RIAS aus West-Berlin und Teile von Stimme der DDR und Radio DDR 2 unter ein Dach. Mittlerweile kommen von den beiden Deutschlandradio-Standorten in Berlin und Köln drei werbefreie Programme.