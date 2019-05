Deutschlandweite DAB-Plus-Aktion

Eine groß angelegte Aktion soll in den nächsten Wochen erneut die Werbetrommel für DAB Plus rühren.



Ab Montag (13. Mai) startet bis zum 24. Mai eine bundesweite DAB Plus Werbe-Aktion. Damit soll der digitale Radiostandard bekannter gemacht werden. Die Kampagne wird gemeinsam vorangetrieben von ARD, Deutschlandradio, Privatsendern und weitere Mitgliedern des Vereins Digitalradio Deutschland.