Dezember-Neuheiten bei Prime Video

Mit "Future Man" bringt Prime am 14. Dezember die erste Staffel einer Eigenproduktion an den Start, die nach diversen recht uninspirierten Science-Fiction-Gehversuchen der produzierenden Streaming-Plattformen verspricht, zu den etwas geistreicheren Vertretern des Genres zu gehören.

Meldungen zu diesem Thema

"Roseanne"-Nachfolger "Die Conners" kommt diese Woche zu Prime

Starbesetzung um Anne Hathaway für neue Amazon-Serie

Fünfte Staffel "Der Lack ist ab" kommt im Dezember

Die zweite Staffel der Emmy-Sensation "The Marvelous Mrs. Maisel" wird indes ab dem 5. Dezember bei Prime Video zu Verfügung stehen – allerdings nur im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln, die deutsche Synchronfassung startet im Frühjahr 2019.Prime-Exclusive und Dauerbrenner "Vikings" beendete bereits am Donnerstag seine Midseason-Auszeit. Ob John Goodman das Schicksal der Roseanne-Familie ohne die Titelgebende Ehefrau nach deren politisch bedingtem Serientod auch alleine schultern kann, wird sich in der ersten Staffel von "Die Conners" herausstellen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete ). Letztere ist ab diesem Freitag bei Prime verfügbar.