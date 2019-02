DiCaprio und Scorsese machen Gruselstoff zur TV-Serie

Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio (44) und Starregisseur Martin Scorsese (76) nehmen ein weiteres gemeinsames Projekt in Angriff, diesmal ein TV-Format.



Als Produzenten wollen sie den Grusel-Bestseller "The Devil in the White City" als TV-Serie für Paramount Television und den Streaming-Dienst Hulu drehen, wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am Montag berichteten.