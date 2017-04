"Diagnose Dicke Hose": Matze Knop Live-Programm auf Sky 1

Schluss mit falscher Bescheidenheit! Das findet zumindest Comedian Matze Knop in seinem Bühnenprogramm "Diagnose Dicke Hose", welches Sky 1 am Freitag zeigt.



Um 20.15 Uhr schlüpft Matze Knop am Freitag auf Sky 1 in seine beliebtesten Rollen, wie Franz Beckenbauer oder Dieter Bohlen. Aber auch aus seinem tiefsten Innern plaudert der Comedian auf der Bühne. "Ich war früher so unscheinbar, dass ich beim Verstecken spielen nicht gefunden wurde." Davon kann heutzutage keine Rede mehr sein. Mittlerweile rund zwanzig Jahre ist Knop in der deutschen Comedybranche unterwegs.