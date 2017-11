Diane Lockardt verhandelt wieder: Fox zeigt "The Good Fight"

"The Good Wife" bekommt einen Nachfolger: "The Good Fight". Die Dramaserie und ihre zehn Folgen werden auf Fox ausgestrahlt. In welchen Fall ist die knallharte Anwältin Diane Lockardt diesmal verwickelt?



Robert und Michelle King haben wieder fleißig geschrieben - heraus kam die Serie "The Good Fight". Aus der Feder der beiden stammte schon die Vorgänger-Serie "The Good Wife". Ab 7. November sind die bekannten Gesichter von Christine Baranski und Cush Jumbo wieder auf der Mattscheibe zu sehen. Immer dienstags um 21 Uhr will Fox eine der zehn Folgen zeigen.