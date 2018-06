Diane Lockhart verhandelt wieder in "The Good Fight"

In der zweiten Staffel "The Good Fight" muss Diane Lockhart bei Fox einen kühlen Kopf bewahren. Sie und ihre Kanzlei werden Opfer von Psycho-Attacken.



Ab 12. Juni ist Diane Lockhart wieder in den Gerichtssälen Chicagos unterwegs. "The Good Fight", das Spin-off von "The Good Wife", geht bei Fox in die zweite Staffel.