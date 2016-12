Die 10 beliebtesten TV-Sendungen 2016: Fußball-EM ganz vorn

Fußball war eines der zentralen Themen des Jahres 2016, stand im diesem Jahr doch die EM auf dem Plan. Auch das Fernsehen hat der Ballsport dominiert. Bei den Quoten gelang es sogar die 80-Prozent-Marke zu knacken.



Nichts interessierte im Fernsehjahr 2016 mehr als die Fußball-EM. Die zehn erfolgreichsten Fernsehsendungen haben alle mit Spielen der deutschen Elf bei der Europameisterschaft zu tun, wie die Daten der Marktforscher von Media Control zeigen (Stand: 29. November). Zuschauerzahlen über 20 Millionen waren dabei Standard, auch beim Marktanteil gab es außergewöhnliche Werte, die in der Spitze sogar die 80-Prozent-Marke überschritten.