Die 2. Bundesliga bei Sky: Anpfiff für die neue Saison

306 Begegnungen stehen für die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga auf der Agenda. Jede davon überträgt Sky live, denn der Pay-TV-Kanal hat sich die Exklusivrechte gesichert.



Am Freitagabend sind die Fußballspieler der 2. Bundesliga zurück auf dem Rasen. Nach zweieinhalb Monaten Sommerpause jagen die Kicker wieder dem Ball hinterher. Sky ist dabei und überträgt die 306 Begegnungen der neuen Saison live. Exklusiv sind obendrein auch die Montagabendspiele der 2. Liga bei dem Bezahlsender.