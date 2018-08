Die 2. Bundesliga startet bei Sky Sport mit Quoten-Rekord

Trotz Panne: Saisoneröffnung schlägt alle Rekorde



Der Saisonstart der zweiten Fußball Bundesliga avancierte zum reichweitenstärksten Zweitligaspieltag auf Sky aller Zeiten. Mit insgesamt 2,03 Millionen Zuschauern konnte die zum Vorjahresstart erreichte Quote mit ca. mit 12% Zuwachs deutlich hinter sich gelassen werden.