"Die Abholzer": Neue Doku auf Dmax

"Die Abholzer" sehen sich tagtäglich mit extremen Situationen konfrontiert. Dmax schickt die Eigenproduktion bereits in Kürze an den Start.



Mit extrem gefährlichen Situationen bekommen es "Die Abholzer" in Kürze auf Dmax zu tun. Der Sender zeigt die Eigenproduktion ab dem 6. Juni immer dienstags um 21.15 Uhr. Die vorerst sechs Episoden stehen im Anschluss an die deutsche TV-Premiere unter dmax.de zum Abruf bereit.