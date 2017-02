"Die Amerika-Saga": Zwölfteilige Doku-Reihe auf ZDFinfo

ZDFinfo nimmt in "Die Amerika-Saga" die amerikanische Geschichte unter die Lupe. In der Doku-Reihe kommen mit Politikern, Schauspielern und Gründern typische amerikanische Gesichter der Historie zu Wort.



In der Doku-Reihe "Die Amerika-Saga" erklärt ZDFinfo die Geschichte der USA. Ab Freitag um 20.15 Uhr werden die sechs Episoden zu sehen sein. kündigte der Sender an. Genau so viele Folgen sollen schon kurze Zeit später erscheinen. Am 12. März ab 15.15 Uhr geht es dann wieder um Sklavenhaltung, Rassismus oder die Vertreibung der Indianer. "Die Amerika-Saga" erzählt, wie Menschen aus allen Teilen der Welt, allen Kulturen und allen sozialen Schichten die Geschichte der USA mitgestaltet haben.

Die Doku-Reihe, in der Prominente und Politiker, wie US-Präsident Donald Trump, New Yorks ehemaliger Bürgermeister Rudolph Guiliani, aber auch Schauspielerin Meryl Streep, Wikipedia-Gründer Jimmy Wales oder Modedesignerin Vera Wang zu Wort kommen, erzählt Amerikas Geschichte in chronologischer Reihenfolge.





Die ersten sechs Folgen beschäftigen sich am Freitag beispielsweise mit dem "Kampf um die Freiheit" und "Geburt einer Nation". Auch "Der Weg nach Westen" und der "Aufstieg und Spaltung" werden Thema sein. "Nord gegen Süd" und "Cowboys und Indianer" sollen die Doku-Reihe vorerst abrunden.



Am 12. März folgen schließlich die Themen "Einwanderer und Wolkenkratzer", "Ölbarone und Mafiosi", "Pleiten, Sand und Hunger", "Arsenal der Freiheit","Supermacht und Rock'n'Roll" und "Kampf um die Zukunft".