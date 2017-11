Die App für Radiofans - ARD startet seine Audiothek

Die ARD bietet eine Auswahl aus seinen Radioprogrammen in einer neuen App fürs Smartphone an.



In der Audiothek sollen sich ausdrücklich keine tagesaktuellen Nachrichten finden, wie in anderen Apps der Öffentlich-Rechtlichen, sondern vor allem Beiträge aus den Bereichen Hörspiel, Dokumentation und Reportage, Interviews, Comedy und Satire.