Die Augsburger Puppenkiste wird 70 und setzt verstärkt aufs Kino

Jim Knopf, Lukas, das Urmel und Mama Wutz - die Figuren der Augsburger Puppenkiste gehören zur Fernsehgeschichte der Bundesrepublik. Jetzt wird das bekannteste Marionettentheater des Landes 70. Ohne große Feierlichkeiten.



Diese Holzköpfe haben bei Generationen von Kindern für leuchtende Augen gesorgt. 70 Jahre nach ihrem ersten Auftritt sind die Marionetten der Augsburger Puppenkiste längst nationales Kulturgut. Doch der Jahrestag am Montag (26. Februar) wird gar nicht groß gefeiert. "Wir wollen die 70 Jahre nicht so hochhängen", sagt Puppenkistenchef Klaus Marschall. Er wartet damit bis zum 75. Geburtstag im Jahr 2023. "Wir wollen nicht alle fünf Jahre eine große Fete feiern." Marschall leitet das Familienunternehmen in dritter Generation.