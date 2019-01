Die Australian Open live bei Eurosport

Eurosport überträgt vom 14. bis 27. Januar die Australian Open 2019 aus Melbourne live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Eurosport Player. Insgesamt sind über 300 Stunden Live- Tennis auf den Eurosport TV-Sendern und auf bis zu 17 Courts im Eurosport Player geplant.



In Melbourne werden Tennislegende Boris Becker und Barbara Rittner erneut als Co- Kommentatoren und Eurosport-Experten im Einsatz sein. Durch das lokalisierte Programmangebot zeigt Eurosport vor allem die Spiele der deutschen Tennisstars live im Free-TV bei Eurosport 1.