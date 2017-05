"Die Bachelorette": Neue Staffel im Juni

Während "Der Bachelor" regelmäßig die Quoten in die Höhe treibt, versucht sich RTL ab Juni auch wieder an der in der Regel quotenschwächeren "Bachelorette".



Von der Kuppelei konnte RTL die Finger ja auch in den vergangenen Monaten nicht lassen. Doch statt einer Rückkehr der "Bachelorette" setzte man ausschließlich auf eine weitere Staffel von "Der Bachelor". Das Format, in dem ein Herr die Liebe seines Lebens sucht, gilt in der Regel als quotenstärker. Doch auch einer heiratswilligen Dame will der Sender in diesem Jahr wieder die Chance einräumen, sich unter vielversprechenden Kandidaten ihren Favoriten auszuwählen, wie "TV Wunschliste" berichtet.

Ab 14. Juni zeigt der Sender deshalb immer mittwochs um 20.15 Uhr eine neue Folge von "Die Bachelorette". Insgesamt sieben Folgen wurden angesetzt. Doch wer die "Bachelorette" sein wird, das gab RTL bislang noch nicht preis. Aber auch zuletzt wurden die Kandidaten und Kandidatinnen relativ kurzfristig vorgestellt.