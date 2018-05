Die Bayern gründen Medientochter und feiern Meisterschaft

Der Bayrische Rundfunk (BR) wird am Sonntag die Meisterfeier des FC Bayern München übertragen. Zur Stärkung seiner medialen Präsenz hat der Verein außerdem die Gründung eines Media Labs beschlossen.



Die Tochtergesellschaft soll bereits zum Start der Saison 2018 / 2019 tätig werden. Stefan Mennerich, Direktor Medien, Digital und Kommunikation der FC Bayern München AG, wird gemeinsam mit Michael Fichtner, zusätzlich zu seiner Position als Abteilungsleiter IT der FC Bayern München AG den Vorsitz der Geschäftsführung der FCB Digital & Media Lab GmbH übernehmen.



Vorher stehen aber noch die Meisterfeierlichkeiten an. Am Sonntag, 20. Mai überträgt der BR die Party des FC Bayern live vom Münchner Marienplatz ab 14 Uhr im Fernsehen, der BR Mediathek und bei BRsport.de.