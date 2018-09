"Die Beste Soap der Welt" mit Joko, Klaas und Joe Gerner

Zwölf Jahre hatte es bei ProSieben keine Seifenoper mehr gegeben - nun kehrt das unsterbliche Format dank Joko und Klaas ins Programm des Privatsenders zurück - und die Besetzungsliste steht förmlich vor Prominenz.



Es könnte glatt eine Satire sein: Ein zielstrebiger Start-Up-Unternehmer bedroht durch seine Immobilienpläne die Existenz eines sozialen Projekts - ein Grundplot, der mehr als die üblichen Intrigen und Gemeinheiten nach sich ziehen könnte, die das Genre-Publikum nach Jahrzehnten immer noch täglich vor den Fernseher locken.