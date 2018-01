Die "Bullyparade-Der Film" neu bei Amazon Prime Video

Noch bevor "Bullyparade-Der Film" ins Fernsehen kommt oder auf DVD bzw. Blu-ray in den Handel, können Amazon Prime Kunden den Film ab dem 17. Februar sehen.



Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Show erschien am 17. August 2017 der Kinofilm "Bullyparade-Der Film" mit Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian. Der fünfteilige Episodenfilm basiert auf den Sketchen der ProSieben-Sendung Bullyparade.