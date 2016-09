Die "Bullyparade" kehrt im Sommer 2017 ins Kino zurück

Pünktlich zu ihrem 20-Jährigen kommt die "Bullyparade" ins Kino. Zu sehen geben wird es den Film, bei dem die Helden der ProSieben-Show erneut aufeinandertreffen, im nächsten Sommer.



Die "Bullyparade" kommt im Sommer 2017 ins Kino. Die Dreharbeiten für den Film von Michael "Bully" Herbig sind abgeschlossen, wie die Produktionsfirma Warner Bros. Pictures am Dienstag in München mitteilte. Nach den Mega-Blockbustern "Der Schuh des Manitu" und "(T)Raumschiff Surprise–Periode 1", die zusammen mehr als 21 Millionen Kinobesucher in Deutschland hatten, machen Herbig und seine "Bullyparade"-Kollegen Rick Kavanian und Christian Tramitz zum 20. Jubiläum der Kultshow (1997-2002) wieder gemeinsame Sache. Es soll ein Wiedersehen geben mit den Helden der legendären ProSieben-Show: Winnetou, Old Shatterhand, Sissi, Franz, Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty.