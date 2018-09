Die Bundeskanzlerin betreibt doch keinen Piratensender

Der Podcast aus dem Kanzleramt bedürfe keiner Rundfunklizenz - zu dem Schluss sind nun die Medienwächter der ZAK gekommen. Kaum rückt Kanzlerin Merkel aus dem Fokus der behördlichen Beobachtung, werden jedoch schon Verdächtigungen gegen Gesundheitsminister Jens Spahn laut.



Ob die Podcast-Serie "Live aus dem Kanzleramt" ein Rundfunkprogramm ohne Lizenz sei, wurde vor wenigen Monaten durch die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten geprüft - (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).