Die Castings zu "The Voice" beginnen

Am Anfang einer jeden Casting-Show stehen Vorsingtermine in verschiedenen Großstädten. Für die siebte Staffel "The Voice of Germany" wurden nun die Orte und Termine bekanntgegeben.



Jeder fängt mal klein an. Was für die Kandidaten der Casting-Shows bedeutet, in irgendeiner mittelgroßen Stadt Deutschlands zum Vorsingen zu gehen. Wer bei der siebten Staffel "The Voice of Germany" mitmachen will, hat nun die Gelegenheit dazu.