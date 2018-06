Die Cebit will cool werden - Kann der Neuanfang gelingen?

Die Cebit will weg vom Image einer Krawattenträger-Veranstaltung. Stattdessen sollen mehr Junge und Kreative - Blogger, Influencer, Visionäre und Technikfreaks - nach Hannover kommen. Event statt Messe, Streetfood statt Bratwurst. Geht das Versprechen auf?



Ein Riesenrad ist das Wahrzeichen der diesjährigen Cebit. Ein Software-Konzern hat es mitten auf dem Messegelände von Hannover aufgebaut. 60 Meter hoch, 40 Kabinen, in 10 Minuten geht es hoch und runter. Einige Meter weiter gibt es ein Wasserbecken mit einer "stehende Welle". Dort können die Besucher auf unsicherem Terrain ihr Geschick auf dem Surfbrett austesten. Beides ist ungewöhnlich für eine IT-Messe, aber beides steht symbolisch für den Neuanfang. Denn die Cebit soll weg vom drögen Image einer Messe für Krawattenträger, hin zu einem "Digitalfestival" mit Coolness-Faktor.