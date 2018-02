Die Charité unterm Hakenkreuz - ein Set-Besuch in Prag

Nun heißt es "Und Action!" für die Fortsetzung der historischen Krankenhaus-Serie "Charité". In der zweiten Staffel wagen sich die ARD und die Produktionsfirma UFA Fiction an das dunkelste Kapitel der Medizingeschichte: die Rolle der Ärzte im Nationalsozialismus.



Es war erst ein Kloster und beherbergte dann die Hauptpostverwaltung. Nun wird in dem weiträumigen Backsteinbau im Prager Stadtteil Smichov die zweite Staffel der ARD-Serie "Charité" gedreht. Die Flure wirken kahl und strahlen Krankenhausatmosphäre aus. Am Eingang hängt ein großes Schild "Anmeldung", ein Pförtner weist wie in einem richtigen Spital den Weg.