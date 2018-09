Die DMAX-Highlights im Oktober

Im Oktober starten auf DMAX zwei neue Serien und eine eigenproduzierte Staffel.



Am 10. Oktober startet das Do-it-yourself-Format "Männer(t)räume". Immer mittwochs um 20.15 Uhr erfüllen die beiden Experten Hasso und Max erfüllen vier Kandidaten den Traum vom eigenen Rückzugsort. In vier Folgen erhalten alle Hobby-Handwerker nützliche Tipps und Anregungen zum Selbermachen.