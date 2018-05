Die DTM startet auf Sat.1 in die Saison

Eine neue Zeitrechnung beginnt für die DTM an diesem Wochenende. Die Rennserie läuft fortan im Privatfernsehen und kämpft gleichzeitig ums Überleben.



Sat.1 übernimmt ab diesem Wochenende die Berichterstattung von den Rennen der DTM. Die Serie erhofft sich dadurch wieder steigende Quoten. Ob sich diese Hoffnung erfüllt wird sich zeigen. Es ist ein Neustart für beide Vertragsparteien - zu einem durchaus brisanten Zeitpunkt für die Rennserie.