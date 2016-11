Die Digitalisierung schreitet voran

Gerade für junge Menschen ist ein Leben ohne digitale Medien kaum mehr vorstellbar. Für die etwas ältere Generation ist der Wandel der analogen Welt in ein digitales Multiversum kaum mehr fassbar. Dies liegt vor allem daran, dass die Digitalisierung mittlerweile jeden Lebensbereich erfasst – und natürlich auch das Fernsehen.



Statt einem zu einem gemeinsamen Spieleabend findet sich die Familie heutzutage zusammen, um sich auf der Spielekonsole Wii digital im Kegeln oder Skispringen zu messen. Für die einen ist dieser Wandel mit einem starken Kulturpessimismus verbunden, die anderen sehen die Vorteile.



Denn tatsächlich bedeutet die Digitalisierung erst einmal einen technischen Fortschritt, der übrigens durchaus mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts zu vergleichen ist. Auch vor rund 100 Jahren wurden die Menschen von einer sukzessiven Technisierung nahezu erschlagen: Fernsehen, Radio, Flugzeuge, Automobilität – all dies war neu.