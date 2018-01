Die Einschaltquoten sind zurück

Seit gestern Nachmittag liefert die AGF wieder ihre TV-Nutzungsdaten aus. Eine Woche waren die ausgeblieben.



Wie die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) mitteilt, startete am Donnerstag wieder die Ausweisung von TV-Leistungsdaten. Die technischen Probleme, die seit einer Woche zwischen dem verantwortlichen Marktforschungsinstitut GfK und den Messhaushalten, die mit TC score-Messgeräten ausgestattet sind, bestanden, konnten inzwischen weitgehend behoben werden. Damit kann die GfK die gemessenen Nutzungsdaten wieder aus betroffenen Haushalten abrufen. Die technische Panne führte zu keinen Verlust der eigentlichen Daten.