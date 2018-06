Die FIFA Fussball-WM live im Radio

Die NDR Radioprogramme NDR 2, NDR Info und N-Joy übertragen sowohl alle Spiele mit deutscher Beteiligung, als auch das Finale live und in voller Länge. Zudem wird die Berichterstattung rund um das Fußball-Event erweitert.



Neben den Live-Übertragungen berichtet die "NDR 2 WM-Show mit Uwe Bahn" täglich aus Russland. Direkt nach dem Eröffnungsspiel Russland-Saudi Arabien dürfen sich Hörer auf ein "NDR 2 Spezial" ab 19.05 Uhr freuen. Als Experte hat sich der NDR 2 mit Marcell Jansen einen ehemaligen Nationalspieler ins Boot geholt.