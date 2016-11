Die Finanzkrise als Hollywood-Blockbuster?

Der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich plant fleißig neue Filmprojekte. Überraschend tätigte er in einem Interview nun die Aussage, möglicherweise die Finanzkrise verfilmen zu wollen.



Im Kino lässt Roland Emmerich regelmäßig Städte, Länder, Kontinente oder gar die ganze Welt im apokalyptischen Chaos versinken. Einer etwas anderen Katastrophe möchte sich der Regisseur in Zukunft womöglich zuwenden. Wie ihn das Wirtschaftsmagazin "Capital" zitiert, hat der Filmemacher für eines seiner nächsten Projekte tatsächlich eine Idee, die Finanzkrise für die große Leinwand umzusetzen. "Ja, ich habe dazu tatsächlich ein Filmprojekt im Kopf, wo nicht nur Häuser zerstört werden, sondern unsere ganze Kultur."