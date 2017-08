Die Funke Medien Gruppe kauft WerStreamt.es

Die Streaming-Suchmaschine WerStreamt.es wird zum 1. Oktober durch den zur Funke Medien Gruppe gehörenden Gong Verlag übernommen.



Das Video On Demand-Infoportal gibt Auskunft, bei welchem VoD-Anbieter ein Film oder eine Serie aktuell im Angebot ist. Derzeitig befinden sich rund 120.000 Titel im Portfolio der Datenbank.