Die Fußball-WM 2018 im deutschsprachigen TV

Es ist nicht mehr lange hin bis zum Anstoß der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Damit Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz kein Spiel der Löw-Truppe oder ihres jeweiligen Lieblingsteams verpassen, gibt es hier einen kleinen TV-Guide bezüglich der Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum.



Mit ARD und ZDF voll dabei bei der WM

ARD und ZDF teilen sich wieder wie gewohnt die Live-Übertragung aller Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, auch die Angelegenheit rund um eventuelle Einreiseverbote sollte inzwischen geklärt sein. Der Öffentlich-rechtliche Rundfunk musste mehrere Millionen auf den Tisch legen, um sich die Übertragungslizenzen an dieser Endrunde zu sichern – kolportiert werden an die 218 Millionen. Ähnlich wie während der Europameisterschaft 2016 werden sich die beiden Sender die Spiele wieder teilen, wie genau das aussehen soll, wird jedoch erst ausgebarbeitet.



Auf jeden Fall stehen bereits die Experten beider Sender fest: Ex-Tormann-Titan Oliver Kahn wird wie gewohnt beim ZDF vor der Kamera stehen und seine Expertisen zum Besten geben. Bei der ARD hingegen wird nach der Trennung von Mehmet Scholl Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger die WM-Spiele analysieren. Unterstützt wird er dabei von seinem Ex-Nationalteamkollegen Kevin Kuranyi, U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sowie dem ehemaligen Coach des VfB Stuttgart, Hannes Wolf.



Neben den Öffentlich-rechtlichen hat sich auch der Pay-TV-Sender Sky um Teile der Übertragungsrechte bemüht. Sky wird 25 Spiele der Fußball-WM übertragen – live und in Ultra-HD. Darunter die beiden Halbfinalspiele sowie alle Begegnungen mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft.



Es besteht auch wieder die Möglichkeit, dass ARD und ZDF am letzten Gruppenspieltag spontan Übertragungsrechte an diverse Privatsender abgeben. Während der EM in Frankreich durfte beispielsweise SAT.1 ein paar Begegnungen ausstrahlen – Sport 1 hat sich bereits Rechte für die Highlights aller Spiele gesichert.