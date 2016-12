Die Golden Globe Awards live bei TNT Serie

Anfang des Jahres läutet die Verleihung des Golden Globes wieder die kommende Award-Saison ein. TNT stellt dafür sogar sein Programm um und zeigt die Award-Show live.



Jimmy Fallon wird dieses Jahr die Verleihung der Golden Globes moderieren. Der Gastgeber der "Tonight Show" präsentiert damit die mittlerweile 74. Ausgabe des wichtigen Preises. TNT Serie berichtet am 8. Januar ab 1 Uhr sowohl vom roten Teppich als auch von der Verleihungszeremonie live.