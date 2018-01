Die Hälfte ist raus - Endspurt im Dschungelcamp

Sechs sind schon weg, sechs sind noch drin: Im Dschungelcamp rückt das Finale näher. Die Stimmung ist da schon mal gereizt. Nicht jeder kommt mit jedem gut aus. Und manche wollen gar nicht Dschungelkönig werden.



Ein Leben im RTL-Dschungelcamp lässt nicht immer die besten Seiten eines Menschen hervortreten. Bei manchen verstärkt das Eingesperrtsein auf engem Raum eher negative Eigenschaften wie Rücksichtslosigkeit oder den Hang zu übler Nachrede. Auch diesmal ist die Stimmung im Dschungelcamp regelmäßig gereizt. Und sei es nur, weil Daniele Negroni (22) einfach nicht damit klarkommt, auf seine Zigaretten zu verzichten und dann schlechte Laune hat. Über sein aggressives Benehmen anderen gegenüber haben etliche Mit-Camper zuletzt sehr deutlich hergezogen.